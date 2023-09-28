Названа легендарная песня, исполненная Блинкеном в приемной Госдепартамента Музкритик Бабичев: в приемной Госдепа Блинкен исполнил песню Мадди Уотерса

Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Энтони Блинкен

В приемной Госдепартамента США госсекретарь страны Энтони Блинкен исполнил блюзовый стандарт — песню Мадди Уотерса The Hoochie Coochie Men, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, политик сделал это на крайне достойном уровне.

Что касается композиции — это знаменитая песня, блюзовый стандарт можно сказать — The Hoochie Coochie Men Мадди Уотерса — середина 1950-х. Честно говоря, неожиданно, ожидал намного худшего, подготовил стандартную фразу, что каждый должен заниматься своим делом, что музыка, все-таки, удел профессионалов, а политики должны заниматься политикой, а не творчеством, — отметил Бабичев.

Если бы не политика, то Блинкен смог бы построить карьеру в кавер-бэнде, добавил критик. Он бы вписался туда как нельзя лучше.

Ранее Блинкен опубликовал в аккаунте Twitter (X) свое выступление в приемной Госдепа. Политик занял место у бас-гитары и исполнил знаменитую песню под аплодисменты собравшихся.

Как добавил Бабичев, госсекретарь США приятно удивил своим вокалом. По его словам, сразу видно, что глава Госдепа выходит на сцену не первый раз. Критик даже предположил, что в молодости Блинкен выступал в составе «гаражной» рок-группы.