Названа главная сложность в спасении экипажа затерянного батискафа «Титан» Daily Mail: члены экипажа батискафа «Титан» не смогут перейти на другое судно под водой

Фото: ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Батискаф Titan

Члены экипажа затерянного в Атлантическом океане батискафа «Титан» не смогут перейти на борт спасательного судна под водой, поскольку сама подлодка не предназначена для этого, сообщает Daily Mai. Как объяснил автор книги «Погружение: нерассказанная история спасения самой глубокой подводной лодки в мире» Стивен Макгинти, для того, чтобы спасти людей, потребуется закрепить трос к батискафу, после чего вытащить его на поверхность. На это уйдет чересчур много времени, утверждает писатель.

Понадобится много времени, часы, чтобы спуститься на дно, а потом прикрепить спасательный трос, — сказал Макгинти.

В статье Daily Mail говорится, что суммарно на подобную операцию могут уйти сутки, в то время как у членов экипажа вот-вот закончится кислород. Тем не менее это единственный шанс спасти людей — использовать сложное дистанционно управляемое транспортное средство, которое должно пройти несколько километров под воду и зацепить трос за «Титан», а после чего вытянуть его на поверхность океана, утверждают авторы публикации.

Об исчезновении батискафа «Титан», доставлявшего туристов к месту крушения «Титаника», стало известно 19 июня. По предварительной версии, аппарат мог столкнуться с рифом на глубине трех километров. На борту находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Дауд и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика Стоктон Раш. За двое суток судно так пока и не нашли. Запасы кислорода в батискафе в скором времени могут закончиться или уже закончились.