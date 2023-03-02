Названа главная киберугроза США США назвали Китай самой масштабной угрозой в киберпространстве

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Китай. Ученые выполняют вычисления на сверхпроводящей облачной платформе квантовых вычислений

Соединенные Штаты считают Китай самой масштабной угрозой в цифровом пространстве, а также единственной страной, стремящейся поменять мировой порядок, говорится в проекте новой стратегии национальной кибербезопасности США. В документе указано, что КНР намерен распространить свое видение «цифрового авторитаризма» на глобальную сеть, передает РИА Новости. В Белом доме также полагают, что Пекин претендует на роль самого передового стратегического конкурента Вашингтона, способного угрожать его интересам.

Китай представляет самую масштабную, активную и постоянную угрозу для сетей как государственного, так и частного секторов, и является единственной страной, стремящейся изменить международный порядок. <...> Успешно задействовав интернет в качестве основы для наблюдения за состоянием и возможностями в сфере влияния, КНР экспортирует свое видение цифрового авторитаризма, стремясь сформировать в соответствии с ним глобальный интернет, тем самым поставив под угрозу права человека, — говорится в черновой версии документа.

Власти Китая, в свою очередь, в середине февраля назвали США страной номер один в мире по слежке за другими государствами. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что американские спецслужбы шпионили в том числе за высокопоставленными политиками в Германии, Швеции, Норвегии и Франции, подчеркнув при этом, что слежка велась и за экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По словам дипломата, связанная с Агентством национальной безопасности (АНБ) США более 10 лет занимается слежкой и проводит кибератаки в десятках стран по всему миру, включая КНР, Россию, Великобританию, ФРГ и Нидерланды.

Ранее пророссийская группировка хакеров Killnet взломала сайт американской военной базы Рамштайн в Германии. При попытке зайти на ресурс сервер выдавал ошибку в браузере.