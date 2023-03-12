Названа главная цель США в мире Американский политик Янг: с 1943 года США идут на все ради мирового господства

Фото: ru.wikipedia.org/United_States_Capitol_-_west_front.jpg: Architect of the Capitolderivative work: O.J. - United_States_Capitol_-_west_front.jpg, Общественное достояние

Капитолий

Главной целью США было и остается жестокое удержание мирового господства. Такое заявление сделал на своей странице в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. По его словам, этой цели подчинена вся внешняя политика США, начиная с 1943 года.

Примерно с 1943 года вся внешняя политика США сосредоточена на предотвращении любых союзов, которые могли бы угрожать доминированию Вашингтона и его военному, индустриальному, топливно-энергетическому и долларовому комплексам, — написал Янг.

Ранее Янг предупредил, что ввод войск НАТО на Украине способен привести к началу третьей мировой войны. По его мнению, Западу стоит подумать, прежде чем предпринимать что-либо подобное.

Также политик заявлял, что министр обороны США Ллойд Остин, президент Джо Байден, глава СНБ Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и замгоссекретаря Виктория Нуланд должны подать в отставку за военные преступления. По его словам, после отстранения Остина ему нужно предъявить официальные обвинения.