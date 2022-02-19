Названа дата появления приложения для соцсети Трампа в AppStore

Мобильное приложение для доступа в социальную сеть Truth Social появится в магазине приложений AppStore в понедельник, 21 февраля. Об том сообщает агентство Reuters. Сеть была разработана по инициативе экс-президента США Дональда Трапма.

До информации агентства, дату выпуска приложения назвал пользователю, оказавшемуся в сети с помощью предварительного заказа, один из разработчиков. Он рассказал, что они "«в настоящее время готовятся к запуску в AppStore в понедельник, 21 февраля». Таким образом, запуск случится в Президентский день — это федеральный праздник, который отмечается в третий понедельник февраля.

В свою очередь, телеканаk Fox Busines сообщал, что запуск соцсети ожидается не ранее конца марта.

Ранее сообщалось, что от Трампа потребовали сдать исходный код его соцсети. Как стало известно, бывшему президенту угрожали отзывом лицензии на открытое программное обеспечение, которое якобы используется в его новой социальной сети Truth Social.

В свою очередь, социальная сеть TikTok заблокировала аккаунт РИА Новости, предварительно удалив оттуда видеообращение руководителя самопровозглашённой ДНР Дениса Пушилина к жителям территорий во время эвакуации граждан.