Названа дата поездки Байдена в Израиль Блинкен: Байден отправится в Израиль 18 октября

Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Визит президента США Джо Байдена в Израиль состоится в среду, 18 октября, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает Reuters. Отмечается, что во время этой поездки израильские представители предоставят президенту Байдену информацию о своих военных планах.

Ранее Байден заявил, что принцип двух государств неприменим при урегулировании палестино-израильского конфликта. По словам американского лидера, пока что такой вопрос на повестке дня не стоит, однако Израиль отдает себе отчет, что большинство палестинцев не поддерживает деятельность ХАМАС.

Американский лидер заявил, что Израилю следует и дальше преследовать движение, которое, по его словам, является «кучкой трусов, прячущихся за мирными жителями». ХАМАС должен ответить за свои преступления, которые имеют «столь же серьезные последствия, как и Холокост», заключил лидер США.

Также Байден поддержал идею полного уничтожения группировки. По его мнению, при этом нужно дать возможность для существования палестинской власти и палестинского государства, чтобы обеспечить спокойную жизнь для независимой нации рядом с Израилем, которая включит в себя проживающих в Газе и на западном берегу реки Иордан палестинцев. Американский лидер уточнил, что Штаты не нашли доказательств причастности Ирана к атакам группировки на Израиль.