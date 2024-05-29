Назван «ястреб», способный заменить Трампа в президентской гонке Политолог Лидовской: в президентской гонке США Трампа может заменить Хейли

В президентской гонке США кандидата от республиканцев Дональда Трампа может заменить только Никки Хейли, считает гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. В разговоре с NEWS.ru эксперт отметил, что она «отрабатывает образ ястреба», выступая против Китая и России.

Хейли выступает против Китая, России, относится негативно, занимает более резкую позицию, чем Трамп, отрабатывает образ ястреба. Хейли вряд ли будет кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Она может им стать только если с Трампом что-то случится, — уточнил Лидовской.

По его словам, сейчас Трамп является основным кандидатом от республиканцев, но его могут взять под стражу, посадить в тюрьму или просто не допустить до выборов. Политолог добавил, что у Хейли есть политические амбиции, чтобы занять прочные позиции в администрации в случае победы Трампа.

Например, если его возьмут под стражу, посадят в тюрьму, не допустят к выборам. Сейчас Трамп — основной кандидат. Но у Хейли есть политические амбиции занять более прочные позиции в Республиканской партии или в администрации Трампа, если он победит, — добавил Лидовской.

Члены Республиканской партии ранее предложили Трампу рассмотреть возможным кандидатом в вице-президенты Хейли. Она боролась с миллиардером за номинацию от республиканцев для участия в выборах.