Назван срок, когда Украина получит новую помощь от США Украина не получит новую помощь от США до середины декабря

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Украина не получит новую помощь от США до середины декабря, сообщило Bloomberg после беседы с законодателями. Не исключено, что поставка отложится до следующего года. Сенаторы планируют начать работу над пакетом уже в ближайшие дни, так как у украинцев «заканчивается топливо, оружие и боеприпасы».



В публикации говорится, что широкая поддержка киевского режима уже «трещит по швам». Особенно после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины, отметили источники.

В октябре администрация США направила в конгресс запрос на перечисленные цели на сумму порядка $106 млрд, однако его дальнейшая судьба, а также судьба альтернативных законопроектов остаются под вопросом. Ряд республиканцев в палате представителей и в сенате публично высказались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Известно, что у Минобороны США кончаются деньги на вооружение для Киева и на восполнение своих потраченных запасов. Один из фондов Пентагона, предназначенный для пополнения арсеналов, сократился до $1,1 млрд.

17 ноября президент США Джо Байден подписал закон о финансировании американского правительства, не предусматривающий выделение средств на поддержку Израиля и Украины. Отмечается, что подписание данного закона позволило избежать приостановки работы правительства, также известной как шатдаун.