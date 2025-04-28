Назван самый влиятельный участник команды Трампа Bloomberg: глава OMB Воут является самым влиятельным членом команды Трампа

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Рассел Воут

Глава Административно-бюджетного управления (OMB) США Рассел Воут является самым влиятельным членом команды президента Дональда Трампа, пишет Bloomberg. Источники в Белом доме отметили, что уникальное сочетание лояльности и его знаний помогли политику стать таким.

Никто в округе Колумбия не владеет цифрами и процессом управления федеральным правительством лучше, чем Расс Воут, — говорит Стив Бэннон, бывший главный стратег Трампа.

По его словам, глава OMB является одним из важнейших архитекторов реструктуризации правительства США, куда входит миллиардер Илон Маск. Последний контактировал с Воутом с самого начала перехода власти к Трампу.

Союзники главы OMB рассматривают Маска как публичное орудие для повестки дня. Журналисты отметили, что Воут несет ответственность за многие решения Трампа, включая развязывание торговой войны, покушение на Гренландию и остановку военной помощи Киеву.

Ранее президент США оценил работу Департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE) под руководством Маска. Трамп отметил, что за время его работы в ведомстве были выявлены нецелевые расходы государственного бюджета на сотни миллиардов долларов.