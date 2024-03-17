Назван россиянин, первым проголосовавший на выборах президента РФ в США Антонов первым проголосовал на участке при диппредставительстве РФ в Вашингтоне

Фото: t.me/EmbUSA

Анатолий Антонов

Российский посол в США Анатолий Антонов первым проголосовал на избирательном участке при диппредставительстве в Вашингтоне. Участок открылся после исполнения гимна РФ, передает ТАСС.

Свой гражданский долг выполнил. Восемь часов утра, Вашингтон, территория Российской Федерации. Прошу секретаря комиссии открыть помещение для голосования и сообщить об открытии избирательного участка в комиссию МИД по выборам, — сказал Антонов.

На выборах президента РФ в США при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность гражданина России. Тем, кто голосует в первый раз, подарят книгу об истории российско-американских отношений.

Ранее представитель МИД Мария Захарова показала, как оборудовано посольство России в США к выборам.

17 марта у российских посольств во многих странах мира выстроились огромные очереди из желающих проголосовать на выборах президента РФ. В частности, российские граждане массово приходят голосовать в Латвии, Приднестровье, странах СНГ и на Кипре. Некоторые россияне стоят в очередях больше часа.

Явка избирателей на президентских выборах в России, включая очную и систему дистанционного электронного голосования, составила 69,93% на 16:00 мск, следует из данных Центральной избирательной комиссии. Этот показатель превысил общую явку на голосовании в 2018 году — тогда по итогам выборов он достиг уровня 67,54%.