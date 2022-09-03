Назван российский ракетный комплекс, способный противостоять угрозам НАТО The National Interest: НАТО следует опасаться российских систем ЗРК «Тор»

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«Тор-М2»

НАТО следует опасаться российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор», считает обозреватель The National Interest Чарли Гао. По его мнению, ЗРК способен противостоять высокоточным управляемым боеприпасам и другим новым угрозам Североатлантического альянса.

Гао отмечает, что «Тор» был разработан в 1975 году как замена колесной системы ПВО «Оса» в качестве системы ПВО дивизионного уровня. В тот момент ЗРК должен был быть способным противостоять высокоточным управляемым боеприпасам, таким как Walleye и крылатым ракетам воздушного базирования. Кроме того, машина должна была быть более маневренной.

«Тор» был принят на вооружение в 1985 году и в дальнейшем модернизировался. Так, «Тор-М2», по словам Гао, способен перехватывать четыре цели одновременно, в том числе ракеты полевой реактивной артиллерии. По мнению обозревателя, российская ЗРК сравнима с «Железным куполом» Израиля.

Tor задумана как система дивизионного уровня, в отличие от точечной обороны, такой как «Панцирь», у нее более мощный радар, который, вероятно, может обнаружить входящий контакт раньше «Панциря», — пояснил журналист.

Ранее в США рассказали о российском оружии, вгоняющем в пот генералов НАТО. Обозреватель Уэсли Калп американского издания 19Fortyfive написал, что ядерный потенциал Москвы и возможность его применения стало причиной «скрытой озабоченности» западных лидеров.