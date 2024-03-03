Трамп победил на голосовании в одном из штатов AP: Трамп победил на кокусах в Айдахо с почти 85% голосов

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп победил на кокусах (партийном голосовании) в штате Айдахо с результатом 84,9% голосов, сообщает Associated Press. Его конкурент, экс-постпред при ООН Никки Хейли набрала 13,2% голосов.

Кокусы определяют, за кого делегаты от каждого штата отдадут голоса на съезде республиканцев, который пройдет 15 июля в Висконсине. На съезде выберут единого кандидата от партии на президентских выборах, планирующихся 5 ноября.

2 марта партийные голосования также прошли в Миссури, где Трамп получил все 100% голосов, и в Мичигане, где экс-хозяин Белого дома набрал 68,1% голосов.

Губернатор Айдахо Брэд Литтл ранее написал на своей странице в Twitter (X), что «пришло время избавиться» от действующего президента США Джо Байдена и «вернуть» Трампа в Белый дом. Литтл указал, что считает необходимым исправить ситуацию на границе, снизить расходы и «дать отпор» либеральной политике.

Ранее Трамп назвал Байдена «худшим президентом» в истории США. По словам республиканца, нынешний постоялец Овального кабинета является «самым некомпетентным» и «самым нечестным» из всех лидеров страны.

В конце февраля суд в Иллинойсе не допустил Трампа до республиканских праймериз в этом штате, которые должны состояться 19 марта. В штабе экс-президента США назвали это решение неконституционным.