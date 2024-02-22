Назван привычный для Байдена распорядок дня Daily Mail: в распорядок дня Байдена входят тренировки и рабочие обязанности

Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президента США Джо Байдена по утрам будит кот, а затем глава Белого дома идет на занятия с физиотерапевтом, информирует газета Daily Mail со ссылкой на его помощников. Только после этого американский лидер едет на работу в Овальный кабинет.

Особое внимание в начале дня Байден уделяет упражнениям по балансу, чтобы не падать. Занятия с тренером продолжаются около 45 минут.

Занятия, предположительно, фокусируются на упражнениях по балансу, чтобы помочь президенту со все более неуклюжей походкой, — пишут журналисты.

На время сна глава Белого дома надевает специальный аппарат СИПАП, которые помогает ему поддерживать постоянное давление воздуха в дыхательных путях. Из минусов автор статьи выделил, что на утро у президента на лице остаются следы от медицинского прибора. В среднем Байден спит по восемь часов в сутки.

Большая часть публичных мероприятий планируется на время от 10:00 до 16:00 (18:00 до 00:00 мск). Именно в этот период, согласно информации источников, глава Белого дома наиболее сосредоточен. Рабочий день президента заканчивается примерно в 19:00 (03:00 мск).

На поведение и умственные способности 81-летнего президента США могут влиять нейродегенеративные расстройства, предположила ранее доктор медицинских наук, профессор Светлана Гаврилова. По ее словам, у американского лидера наблюдаются признаки деменции с тельцами Леви.