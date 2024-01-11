Назван политик, который выбыл из предвыборной гонки в США Bloomberg: экс-губернатор Нью-Джерси Кристи выбыл из предвыборной гонки

Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи выходит из президентской предвыборной гонки, пишет агентство Bloomberg. Авторы материала отметили, что политик объявит о завершении предвыборной кампании в ближайшее время в Нью-Гэмпшире.

Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон. Также участие в выборах больше не принимает сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт.

Ранее в США появился новый кандидат на пост президента США от Демократической партии. Им стал Роберт Кеннеди — младший, который собрал в штате Юта необходимое количество подписей для выдвижения на выборах в 2024 году. Он является племянником экс-президента США Джона Кеннеди, убитого в 1963 году в Далласе.

Также Роберт Кеннеди — младший заявлял, что став президентом, завершит украинский конфликт за 100 дней. По его словам, это произойдет на лучших условиях, чем можно ожидать. Политик считает, что для США выгоднее прекратить конфликт, потому новому американскому лидеру придется усадить Киев за стол переговоров.

Кроме того, одним из фаворитов выборов является экс-президент США Дональд Трамп. При этом действующий глава Штатов Джо Байден уверял, что возможная победа Трампа на выборах несет множество угроз для США, а второй срок президентства Трампа может стать хуже первого. Самый большой вред, как считает глава Белого дома, бывший американский лидер может нанести американской демократии.