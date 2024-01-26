Назван политик, который осложняет будущее Украины и приближает победу РФ WP: действия Трампа осложняют будущее Украины и приближают победу России

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Позиция, которую занял бывший президент США Дональд Трамп, осложняет будущее Украины и приближает победу России в конфликте, пишет издание Washington Post. Газета отмечает, что политик является республиканцем, поэтому сторонники его партии в Конгрессе противодействуют финансированию Киева. В частности, издание напомнило, что ранее республиканцы потребовали внести изменения в пограничную политику в обмен на помощь Украине.

Противодействие бывшего президента Дональда Трампа в сделке осложнило ее будущее, — говорится в публикации.

По данным газеты, республиканцы почти подписали соглашение о выделении Киеву средств, однако в процесс вмешался Трамп, который раскритиковал документ. После этого конгрессмены начали ставить условия, при которых они согласуют договор.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп убеждает сенаторов от Республиканской партии отказаться от договоренностей, увязывающих ужесточение контроля на южной границе страны с одобрением конгрессом дополнительной помощи Украине. По их данным, политик пытается оказывать на однопартийцев значительное давление.