Назван главный страх Байдена в преддверии выборов в США WP: США вводят более мягкие санкции против России из-за риска роста цен на нефть

Фото: VANNICELLI/GRILLOTTI/Global Look Press

Джо Байден

Администрация президента США Джо Байдена в преддверии выборов главы государства вводит против России, Ирана и Венесуэлы более мягкие санкции, опасаясь роста цен на нефть, пишет The Washington Post со ссылкой на дипломатов, бывших правительственных чиновников и игроков энергетической отрасли. Собеседники издания отметили, что Вашингтон боится навредить функционированию западных экономик.

Как пишет газета, администрация Байдена пытается сохранить стабильные цены на нефть в преддверии выборов, но эти усилия столкнулись с другим приоритетом Белого дома — необходимостью введения жестких мер против России, Ирана и Венесуэлы. Издание отмечает, что в конечном счете это противоречие привело к более мягкой санкционной политике по отношению к «противникам» Вашингтона.

Высокопоставленный чиновник из администрации США заявил газете, что Байден хотел сделать все возможное, чтобы обеспечить самую низкую цену на заправках для американских потребителей. В свою очередь экс-руководитель управления по контролю за иностранными активами Минфина США Джон Смит признал, что Вашингтон вводит санкции «очень-очень аккуратно, чтобы не навредить функционированию западных экономик».

Ранее обозреватель Берджан Тутар заявил, что США приходится расплачиваться за критику Байдена в адрес наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, которого он когда-то назвал «изгоем». Эр-Рияд наказывает Вашингтон отказом продлевать нефтедолларовое соглашение. Теперь США рискуют потерять мировое господство, отметил эксперт.