Назван человек, способный заставить Байдена отказаться от участия в выборах NBC: решение об участии Байдена в выборах зависит от его жены

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Джо Байден с супругой Джилл

Последнее слово об участии президента США Джо Байдена в предвыборной гонке остается за его супругой Джилл, передает NBC со ссылкой на источники. По словам собеседника, первая леди является единственным человеком в окружении американского лидера, который может с такой силой влиять на него. Другой источник также добавил, что решение о будущем выборов принимают два человека: Байден и его супруга.

Единственный человек, который имеет на него самое большое влияние, — это первая леди. Если она решит, что курс должен быть изменен, курс будет изменен, — объяснил собеседник телеканала.

Байден недавно поучаствовал в дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. В интернете разлетелся ролик, на котором действующий глава Белого дома постоянно запинался, хрипел и говорил очень тихо. Журналисты описали происходящее как «коллективное самоубийство» для Демократической партии США.

Агентство Bloomberg сообщило, что доноры Демократической партии, помощники и законодатели несколько часов обсуждали фиаско Байдена на дебатах с Трампом. По данным журналистов, истеблишмент пришел к выводу, что необходимо сменить кандидата от демократов на пост главы государства. Среди претендентов на смену Байдену прозвучало имя вице-президента США Камалы Харрис.