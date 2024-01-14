Назван человек, который поможет Байдену на выборах Axios: Керри покинет администрацию США, чтобы помочь Байдену на выборах

Фото: Aurelien Morissard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джон Керри

Бывший госсекретарь США Джон Керри, ныне исполняющий обязанности спецпредставителя президента по климату, планирует покинуть свою текущую должность в конце зимы и приступить к работе в предвыборном штабе Джо Байдена. По информации портала Axios, 80-летний Керри и глава Белого дома договорились об этом на текущей неделе.

Джон Керри занимал пост госсекретаря с 2013 по 2017 год. Кроме того, он был кандидатом в президенты от Демократической партии в 2004 году. На должности спецпредставителя по климату Керри находится в январе 2021 года.

Ранее аналитик ЦРУ в отставке Рэймонд Макговерн заявил, что скандал, связанный с недостаточным контролем над помощью, предоставленной США Украине, может стать преградой для Джо Байдена на предстоящих выборах. По его словам, также это станет проблемой для дальнейшего финансирования Киева.

Ранее в США появился новый кандидат на пост президента США от Демократической партии. Им стал Роберт Кеннеди — младший, который собрал в штате Юта необходимое количество подписей для выдвижения на выборах в 2024 году. Он является племянником экс-президента США Джона Кеннеди, убитого в 1963 году в Далласе.

Также Роберт Кеннеди — младший заявлял, что став президентом, завершит украинский конфликт за 100 дней. По его словам, это произойдет на лучших условиях, чем можно ожидать. Политик считает, что для США выгоднее прекратить конфликт, потому новому американскому лидеру придется усадить Киев за стол переговоров.