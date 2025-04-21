Назван «архитектор США» в команде Трампа Bloomberg: глава ОМВ США Воут стал самым влиятельным в команде Трампа

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Рассел Воут

Самым влиятельным человеком в команде американского лидера Дональда Трампа является глава Административно-бюджетного управления (OMB) США Рассел Воут, сообщает Bloomberg. Отмечается, что Воута называют архитектором реструктуризации правительства.

Никто в Вашингтоне не владеет цифрами и процессом управления федеральным правительством лучше, чем Расс Воут. Он один из важнейших архитекторов реструктуризации правительства США при Трампе, — заявил бывший советник Трампа Стив Бэннон.

Как пишет издание, в центре идеологии Воута лежит теория унитарной исполнительной власти, которая, по словам критиков, сводится к аргументу о том, что Трамп должен иметь широкую свободу действий, чтобы делать все, что он хочет. При этом Воут сотрудничает с главой Департамента государственной эффективности (DOGE) Илоном Маском.

Ранее Трамп лично приказал отменить брифинг Пентагона, на котором американскому миллиардеру Илону Маску должны были раскрыть секретные планы Вашингтона на случай войны с Китаем. Заседание состоялось 21 марта.

Также Трамп заявил, что ему не нужен Илон Маск. При этом американский лидер высоко оценил работу предпринимателя.

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Маск сохранит свою должность в правительстве страны. Он считает, что борьба с «неконтролируемой бюрократией» в стране еще не закончена.