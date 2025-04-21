Самым влиятельным человеком в команде американского лидера Дональда Трампа является глава Административно-бюджетного управления (OMB) США Рассел Воут, сообщает Bloomberg. Отмечается, что Воута называют архитектором реструктуризации правительства.
Никто в Вашингтоне не владеет цифрами и процессом управления федеральным правительством лучше, чем Расс Воут. Он один из важнейших архитекторов реструктуризации правительства США при Трампе, — заявил бывший советник Трампа Стив Бэннон.
Как пишет издание, в центре идеологии Воута лежит теория унитарной исполнительной власти, которая, по словам критиков, сводится к аргументу о том, что Трамп должен иметь широкую свободу действий, чтобы делать все, что он хочет. При этом Воут сотрудничает с главой Департамента государственной эффективности (DOGE) Илоном Маском.
Ранее Трамп лично приказал отменить брифинг Пентагона, на котором американскому миллиардеру Илону Маску должны были раскрыть секретные планы Вашингтона на случай войны с Китаем. Заседание состоялось 21 марта.
Также Трамп заявил, что ему не нужен Илон Маск. При этом американский лидер высоко оценил работу предпринимателя.
При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Маск сохранит свою должность в правительстве страны. Он считает, что борьба с «неконтролируемой бюрократией» в стране еще не закончена.