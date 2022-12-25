Назвали возможную причину ухода Генри Кавилла из сериала «Ведьмак» Актера Генри Кавилла обвинили в «токсичном» отношении к женщинам на съемках «Ведьмака»

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актера Генри Кавилл, сыгравшего главную роль в сериале «Ведьмак» от Netflix, могли отстранить от съемок четвертого сезона из-за «токсичного» отношения к женщинам, пишет MSN. Проблему заметили только во время работы над вторым и третьим сезонами.

Создатели сериала заметили, что настроение актеров, особенно женщин, вдруг изменилось и им стало тяжело работать с Кавиллом. Ситуация усугубилась тем, что шоураннер проекта — женщина.

Кроме того, Кавилл пытался внести кардинальные изменения в сериал без ведома шоураннера.

Ранее студия CD Projekt RED сообщила о работе над переработкой первой части видеоигры «Ведьмак» (The Witcher), вышедшей в свет в 2007 году и принесшей польской студии известность. В настоящее время ремейк под кодовым названием Canis Majoris находится на ранней стадии разработки, сообщается на сайте разработчика. Отмечается, что ремейк создается на новейшем движке Unreal Engine 5.

На горнолыжном курорте Шерегеш появилось необычное «послание» для поклонников «Ведьмака». На снегу одного из склонов создали 25-метровый логотип сериала. Как рассказали в агентстве по туризму Кемеровской области, проект был осуществлён в сотрудничестве с Netflix. Логотипом является медальон главного персонажа сериала, ведьмака Геральта из Ривии.