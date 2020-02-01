Сенат США определился с датой финального голосования по импичменту Трампа. Оно состоится 5 февраля.
Решение обнародовал лидер республиканского большинства в верхней палате конгресса Митч Макконнел. Следующие слушания стартуют 3 февраля,
Также 5 февраля сенаторы проголосуют по двум пунктам обвинения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Cенат США рассмотрит дело об импичменте президента Дональда Трампа без вызова свидетелей и рассмотрения новых доказательств — демократы не смогли склонить на свою сторону республиканку Лизу Мурковски, чей голос станет решающим.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен