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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отменил введённый его предшественником Бараком Обамой запрет на применение противопехотных мин где-то кроме Корейского полуострова.

В Пентагоне посчитали, что такое ограничение может поставить американских военных в неравное положение по отношению к противнику во время боя, заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. Министерство [обороны] готовит новые...