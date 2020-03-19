https://static.news.ru/photo/10ea00bc-17db-11ea-817c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с ежегодным докладом. Он заявил, что в Альянсе обеспокоены дестабилизирующим поведением российской стороны.

Сохраняя приверженность двухвекторной политике, НАТО обеспокоена склонностью России к дестабилизирующему поведению в Евро-Атлантическом регионе и за его пределами, — заявил Столтенберг.

Он также отметил, что агрессивные действия России на Украине негативно сказываются на международной безопасности.

НАТО продолжает использовать Совет Россия — НАТО как платформу для диалога, на которой обсуждаются вопросы международной безопасности, работая над повышением уровня прозрачности и предсказуемости, — добавил он.

NEWS.ru информировал ранее, что Москва обвинила во лжи госсекретаря США Майкла Помпео. Соответствующее заявление относилось к его словам про убийство российскими военными нескольких турецких солдат.