Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с ежегодным докладом. Он заявил, что в Альянсе обеспокоены дестабилизирующим поведением российской стороны.
Сохраняя приверженность двухвекторной политике, НАТО обеспокоена склонностью России к дестабилизирующему поведению в Евро-Атлантическом регионе и за его пределами, — заявил Столтенберг.
Он также отметил, что агрессивные действия России на Украине негативно сказываются на международной безопасности.
НАТО продолжает использовать Совет Россия — НАТО как платформу для диалога, на которой обсуждаются вопросы международной безопасности, работая над повышением уровня прозрачности и предсказуемости, — добавил он.
NEWS.ru информировал ранее, что Москва обвинила во лжи госсекретаря США Майкла Помпео. Соответствующее заявление относилось к его словам про убийство российскими военными нескольких турецких солдат.
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