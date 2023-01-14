Nation: США верят в право совершать военные преступления Nation: США заняли позицию безнаказанности за военные преступления

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США считают, что могут безнаказанно совершать военные преступления, заявила обозреватель издания Nation Ребекка Гордон. По ее мнению, безнаказанность Вашингтона подтверждается астрономическими тратами на оборонный комплекс.

Автор публикации задалась вопросом, разве не было бы замечательно, если бы часть тех сотен миллиардов долларов, которые конгресс США и Белый дом выделили на обогащение выпускающих оружие корпораций, направили бы на реальные нужды американцев?

Разве не было бы замечательно, если хотя бы часть этих денег пошла на обеспечение нового налогового вычета на детей? — привела пример Гордон.

Журналист напомнила, что позиция безнаказанности у США появилась после отказа подписать договор Международного уголовного суда — Римский статут. Сейчас США и их граждан нельзя судить по законам международного уголовного права.

При этом безнаказанность привела к тому, что у США действуют 750 военных баз в 80 странах мира, и Вашингтон развязывает многочисленные войны.

Ранее автор американского журнала Newsweek Джейсон Филдс заявил, что США и страны Запада нарушают свои обещания в отношении вопроса поддержки Украины. Они позволяют себе делать все больше и больше. Журналист подчеркнул, что поставки систем Patriot являлись той красной линией, которую изначально Вашингтон не планировал пересекать, но сделал это.