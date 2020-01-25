https://static.news.ru/photo/24394534-3f49-11ea-952b-fa163e074e61_660.jpg Джон Белфорт Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший брокер Джон Белфорт, по мемуарам которого был снят фильм «Волк с Уолл-Стрит», подал в суд на продюсеров художественной ленты — компанию Red Granite Pictures.

Экс-бизнесмен требует от фирмы выплату в размере 300 млн долларов. Иск Белфорта связан с деятельностью соучредителя компании Ризы Азиза. Предпринимателя в 2019 году обвинили в отмывании денег.

По версии следствия, Red Granite Pictures профинансировала несколько фильмов, в числе которых была и экранизация мемуаров Джордана Белфорта, на средства, похищенные у госфонда 1Malaysia Development Berhad.

Азизу было предъявлено обвинение в краже 248 млн долларов.

Белфорт заявил, что соучредитель компании во время переговоров о приобретении прав на экранизацию биографии брокера соврал о происхождении средств.

Я рассчитывал на первую честную сделку в своей жизни, но был обманут в ожиданиях, — приводит слова «Волка с Уолл-Стритт» издание Forbes.

Ранее NEWS.ru писал, что пасынка экс-премьера Малайзии Наджиба Разака и продюсера ряда голливудских фильмов, в том числе «Волка с Уолл-стрит», Ризу Азиза задержали 4 июля 2019 года по подозрению в отмывании средств.

Вскоре он был отпущен под залог.