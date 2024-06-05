Бывшая наследница империи «Хилтон» стала жертвой хакеров Forbes: хакеры взломали TikTok-аккаунты Пэрис Хилтон и CNN

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хакеры взломали аккаунты брендов CNN и Sony, а также наследницы гостиничной империи Пэрис Хилтон в социальной сети TikTok, сообщает Forbes. По его данным, кибератаку активизировали с помощью вредоносной программы.

Мы ведем работу непосредственно с владельцами взломанных аккаунтов для восстановления доступа к ним при необходимости, — сказал представитель платформы Алекс Хаурек.

Он не стал уточнять, сколько всего аккаунтов подверглись атаке. Хаурек заверил, что служба безопасности сети проверяет систему на возможные уязвимости.

Также неизвестные хакеры за неделю до выборов в Европарламент атаковали ресурсы крупнейшей оппозиционной партии Германии — Христианско-демократического союза (ХДС). Уточняется, что в МВД ФРГ очень серьезно относятся к инциденту, к расследованию подключились федеральные ведомства по охране конституции и по безопасности информационной техники (BSI).

Ранее IT-компания «Смарт офис», которая специализируется на обслуживании серверов 1С, сообщила об атаке хакеров. По данным СМИ, злоумышленники смогли зашифровать все данные компании. В связи с этим в организации уже обратились к клиентам с предупреждением о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.