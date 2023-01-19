Насильник или охальник? Порноактер Рон Джереми уже ничего не вспомнит Но процесс над американской звездой порнофильмов может привести к тому, что актеры кино категории Х начнут бояться женщин вне съемочных павильонов

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Микаэла Шефер, Рон Джереми и Джина Лиза Лофинк — открытие эротической ярмарки Venus в выставочных залах Messe Berlin

Знаменитый в свое время в широких кругах зрителей порнофильмов американский актер Рон Джереми, похоже, спас свою свободу, лишение которой ему реально грозило из-за обвинений в трех десятках изнасилований вне съемочных площадок. Однако суд признал, что обвиняемый в настоящее время может считаться невменяемым. Но сам факт уголовного преследования Джереми теперь заставит его коллег по цеху трижды подумать, прежде чем заводить знакомства с женщинами в реальной жизни.

Сгорел на работе

Судья Роберт Харрисон в Лос-Анджелесе постановил, что подозреваемый Рональд Джереми Хайятт (его экранный псевдоним — Ёжик, Ther Hedgehog) психически неадекватен до такой степени, что судить его не имеет смысла. Таким образом, иски 21 женщины (некоторые из которых тоже работали в порноиндустрии), поданные по обвинениям ныне 69-летнего порноактера в изнасилованиях, удовлетворению не подлежат. Сам Рон при вынесении этого вердикта не присутствовал, так как ожидает своей участи в психиатрической лечебнице при Министерстве юстиции США. Всего за два года до этого он последний раз снялся в порноролике.

На тот момент на YouTube уже циркулировало видео, на котором коллега Ёжика, Джинджер Бэнкс, обвиняла актера в недостойном поведении. Это выложенное в Сеть в 2017 году видео стало спусковым крючком для запоздалой мести женщин самому именитому порноактеру всех времен.

Но пока женщины смекнули, что разговоры в интернете можно обратить в судебное дело, стало понятно, что вряд ли подозреваемый превратится в подсудимого. Вскоре после ареста Джереми перестал реагировать на обращенные к нему вопросы, узнавать окружающих и даже вспоминать собственное имя.

Фото: Kay Blake/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Джинджер Бэнкс на вечеринке номинаций на премию AVN Awards 2020

Если бы не узнавал только прокуроров и следователей, такое поведение еще можно было бы считать симуляцией. Но бывший актер точно так же не воспринимал собственных адвокатов, которые в итоге и настояли на том, что их подзащитный не может нести ответственность за проступки многолетней давности.

Заключение о невменяемости Джереми делалось дважды — в июле и октябре 2022 года. Нанятые судом психиатры оба раза сделали вывод, что актер страдает неизлечимым и необратимым процессом деменции — деградации умственных способностей. Поэтому надеяться на какие-то компенсации, моральные или финансовые, его жертвам не приходится даже в перспективе.

Что-то с памятью моей стало

На этом можно было бы и поставить точку. Однако рассыпавшееся уголовное дело Рона Джереми— только частный случай общей тенденции, получившей в США название #MeToo («Я тоже»). Эти тегом помечают свои действия женщины, внезапно вспомнившие, как только стало понятно, что на этом можно заработать, какие муки они претерпели от мужчин в своей туманной юности, часто много десятилетий назад. Так, самые «глубокие воспоминания» жертв Рона Джереми относятся аж к 1996 году.

В этом смысле движение #MeToo ничем не отличается от, например, движения BLM (Black Lives Matter, «Жизни черных имеют значение») или Indigenous Movement (движение за права американских индейцев). Сходство между всеми ними в том, что сплошь и рядом бывает трудно понять, где имели место реальные акты насилия, а где они — плод фантазии, рационального расчета или политического интереса желающих монетизировать очередной модный тренд.

Дело Рона Джереми в этом смысле показательное. Первоначально обвинения против него строились на заявлениях четырех женщин. Но стоило новости об этом иске попасть в прессу, как всё новые и новые женщины начали «вспоминать», что Рон Джереми и их тоже (MeToo) принуждал к половым актам вопреки их желаниям. В итоге число якобы пострадавших от актера достигло 21.

Фото: DAVID MCNEW/ POOL/EPA/TASS Рон Джереми в суде на слушании дела по четырем пунктам обвинения в сексуальном насилии в Лос-Анджелесе

Причем некоторые из истиц утверждают, что Рон насиловал их по нескольку раз в разных обстоятельствах. Зачем однажды уже изнасилованные актером женщины (самой юной из которых на момент происшествий было 15 лет, а самой старшей — 51) соглашались на повторную встречу с ним «в новых обстоятельствах», суду выяснить не удалось и уже теперь никогда не удастся.

Прокуроров должно было насторожить, что описываемые жертвами Рона обстоятельства «изнасилований» как будто написаны под копирку. Всех их актер «соблазнял» средь бела дня в барах или ресторанах, «заманивал» в их подсобные помещения.

Например, истица Лиан Янг вспомнила, что Джереми «вошел в меня прямо на столике» на пляже Sunset в 2000 году. Двадцать лет женщина молчала про этот пятисекундный романтический эпизод в ее жизни, а вот сейчас, движимая стадным чувством, сочла, что давнишний секс на пляже «нанес ее психике непоправимую травму». Пикантность этому эпизоду придает утверждение Янг, что изнасилование произошло в присутствии целых трех свидетелей, «которые с интересом наблюдали, но не сделали попытки вмешаться».

Истица Элль Хелл вспомнила, что Рон принудил ее к оральному сексу в лимузине, где вместе с ними ехало еще десять человек. Очевидно, попутчики тоже не пытались прервать это неожиданное развлечение.

Чарити Карсон-Хоук вспомнила, что она «безо всякой задней мысли» пришла к Рону в гостиничный номер вместе с несколькими друзьями. Несмотря на присутствие посторонних, Рон якобы заставил Чарити мастурбировать его рабочий орган.

Деннис Хоф вспомнила, как Ёжик затащил ее в соседнюю комнату на какой-то вечеринке, где задрал ей юбку и вошел сзади. Несмотря на ее «громкие крики о помощи в течение 15 минут этого процесса», никто из присутствующих опять же не сдвинулся с места, чтобы хотя бы поинтересоваться, что там происходит.

Адвокаты обращали внимание суда на эту странную идентичность обстоятельств эпизодов (людные места, индифферентная реакция свидетелей на «насилие» и т. д.). На этом основании защитники требовали, чтобы суд рассматривал их по отдельности, а не пакетом. Защитники Джереми были уверены, что таким образом им удастся поймать обвинительниц на лжи (что, в свою очередь, привело бы к тому, что те сами превратились бы в обвиняемых по статье о ложном доносе).

Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/Global Look Press Рон Джереми, когда он еще был в активной форме

Адвокаты также указывали, что суд должно насторожить наличие большого количества свидетелей обвинения: как будто насильник нарочно принуждал своих жертв к сексу в людных местах. Хотя жертвы Рона сами же заявляют, что он овладевал ими где в ванной комнате, где в общественном туалете, где в припаркованной машине, где в собственной спальне. Эти несостыковки в показаниях истиц тоже вызывают сомнения в их правдивости.

Наконец, сторона защиты призывала суд обратить внимание на странную логику жертв, когда девушка добровольно следует за мужчиной в спальню или уборную ресторана — вероятно, ожидая, что они будут там обсуждать последние сводки с Уолл-стрит?

В свободное от работы время

Если бы суд все-таки состоялся, наверняка и сторона защиты, и сторона обвинения задали бы подсудимому вопрос: что двигало Джереми в его охоте за женщинами, неужели он не уставал от секса на работе (за свою карьеру Ёжик снялся в 2542 эпизодах, еще 296 режиссировал)?

Обвинения против Рона Джереми не обязательно основаны на «эротических фантазиях» его жертв, солидаризуется с американской прокуратурой врач-сексолог НИИ психиатрии Минздрава РФ Юрий Прокопенко.

Распространено заблуждение, что если человек чем-то занимается по работе, ему должно претить делать то же самое в свое свободное время. Это не так. Иначе бы гинекологи, а я сам когда-то работал в этой сфере, никогда бы не женились, не занимались сексом, не заводили романов. Но в том-то и дело, что у таких людей в голове как бы две отдельные машины. На работе они воспринимают женщин как пациенток, видят в них не личность, а набор медицинских факторов. То же самое с порноактерами. В съемочном павильоне они воспринимают партнерш как неодушевленные объекты. Но во внерабочее время порноактеры ведут себя как все обычные мужчины — они смотрят на женщин не как на живой реквизит, а как на личностей, которых им хочется соблазнять и завлекать по-настоящему.

Фото: Supplied by FilmStills.net Рон Джереми и Дженна Джеймсон

За кадром порнофильма

Бытующее у несведущей публики мнение, что работа актера Х-rated фильмов — это способ получать деньги за и без них приятное занятие, в самом деле страшно далеко от реальности порноиндустрии. Автор этого материала однажды имел везение оказаться в производственных помещениях одной из порностудий Канады. И эта «экскурсия» полностью разбила его собственные ожидания от того, что происходит «за кадром» взрослых фильмов.

Руководительница порнокиностудии в Торонто (она так без затей и называлась, A-Studio) тогда рассказала, что производство взрослых фильмов ничем не отличается от процесса съемок мейнстримового кино и что работа в кадре — большое испытание для актеров, как психологическое, так и физическое. Именно поэтому актерам-мужчинам платят за съемочный день больше, чем их партнершам (в Торонто обычная ставка для порноактеров составляла тогда 600 канадских долларов за съемочный день для мужчин и 400 для женщин, соответственно $500 и $340). «Производственная необходимость» изображать страсть там, где ее и близко нет (партнеров для actions подбирает режиссер, а не сами они друг друга), в самом деле является причиной того, что участники съёмок во внерабочее время часто пускаются во все тяжкие, утверждала порнодиректор.

И здесь всего шаг до опасной грани, когда порноактер перестает отделять свои реальные похождения от киносценариев, говорит Юрий Прокопенко.

Здесь может работать в точности тот же самый механизм, из-за которого увлекающиеся компьютерными шутерами люди иногда выходят на улицу и открывают огонь по толпе из настоящего оружия. Для порноактера, постоянно занятого в эпизодах со сценами насилия, такая роль становится единственно понятной для него моделью общения с противоположным полом. Такой человек принуждает своих партнерш к сексу потому, что у него в голове просто отсутствуют иные модели сближения с женщинами. Он перестает разделять понятия «секс» и «насилие». Женщины, знающие специфику этой профессии, никогда не ожидают, что их связь с порноактером будет образцом романтики. В результате реальные, а не съемочные партнерши таких людей в самом деле могут оказаться в ситуации, когда интимная встреча превращается в акт изнасилования.

Фото: Shutterstock

Из полицейских сводок известно, что порноактрисы обычно компенсируют фальшивую страсть реальным адреналином, подворовывая в магазинах. Мужчины же тяготеют к сексуальным приключениям, где они могут получить реальное, а не наигранное удовольствие. И часто эти приключения приводят их к конфликту с законом.