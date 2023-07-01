Нашествие насекомых напомнило жителям Нью-Йорка «библейскую чуму» New York Post: жители Нью-Йорка сравнили рой насекомых с «библейской чумой»

Фото: McPHOTO/Global Look Press

Нью-Йорк заполнили крошечные крылатые насекомые зеленого цвета и вызвали смешанные чувства у жителей города, сообщает New York Post. Как отметил один из очевидцев, происходящее напомнило ему о «библейской чуме». Специалисты предполагают, что мошки являются одним из видов тли.

Наводнения, пепельный дождь и рой насекомых. Нью-Йорк о библейской чуме прямо сейчас, — написал пользователь Twitter.

Как заявил куратор и энтомолог Американского музея естественной истории Дэвид Гримальди, жителям Нью-Йорка не стоит задумываться о библейских сюжетах, поскольку тля — это обычное садовое насекомое, которое питается соком растений и является признаком здоровой окружающей среды. Тем не менее журналист Джон Халтивангер предположил, что «конец близок».

Ранее рой пчел напал на двух несовершеннолетних братьев в районе села Ахмерово в Башкирии, врачи извлекли 465 пчелиных жал. Дети живы, сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Телеведущая Елена Малышева до этого рассказала, что при нападении пчел нельзя отмахиваться от них или пытаться убежать. По ее словам, эти насекомые атакуют движущиеся цели, таким образом защищая свой рой от потенциальных врагов.