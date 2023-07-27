«Наша технология»: Херш рассказал о роли США в терактах на Крымском мосту Журналист Херш заявил, что власти США играли «жизненно важную» роль в атаках на Крымский мост

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Власти США играли «жизненно важную» роль в атаках на Крымский мост в октябре 2022 года и в июле 223-го, написал на своем сайте американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник в администрации президента Джо Байдена. Он также отметил, что при нанесении ударов по переправе применялись американские технологии.

Конечно, это была наша технология. Беспилотник управлялся дистанционно и был наполовину погружен в воду, как торпеда, - цитирует журналист своего собеседника.

Херш также поинтересовался у него, задумывались ли в Белом доме о том, какой будет реакция президента России Владимира Путина на удары по Крымскому мосту. Тот ответил, что в Вашингтоне «не думают так далеко». По словам чиновника, в администрации Байдена придерживаются стратегии, согласно которой президент Украины Владимир Зеленский может делать все, что захочет, без «присмотра взрослых».

Ранее политолог Артем Косоруков назвал атаку украинских БПЛА на Крымский мост 17 июля «символической акцией». Он подчеркнул, что для Украины на фоне общих неудач при боевых действиях важно продемонстрировать какие-то отдельные «микропобеды», чтобы убедить население в якобы скорой победе.