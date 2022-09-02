Опубликованы первые снимки планеты за пределами Солнечной системы NASA впервые сделало фото планеты за пределами Солнечной системы

Фото: NASA/via Globallookpress.com

NASA впервые в истории показало четыре снимка планеты, находящейся за пределами Солнечной системы, сообщается на сайте агентства. Фото было сделано с помощью крупнейшего космического телескопа «Джеймс Уэбб». Планета HIP 65426 b, запечатленная на снимке, — это газовый гигант, не имеющий каменистой поверхности. Температура на планете превышает 1500 градусов.

Впервые астрономы использовали телескоп NASA «Джеймс Уэбб» для того, чтобы напрямую сфотографировать планету за пределами нашей Солнечной системы. Экзопланета — газовый гигант, у которой нет каменистой поверхности и она не пригодна для жизни, — говорится в сообщении.

Отмечается, что исследование, в рамках которого были сделаны фотографии, возглавил Эксетерский университет в Великобритании. По данным NASA, планета HIP 65426 b превосходит массу Юпитера от шести до 12 раз. Возраст планеты составляет 15–20 млн лет, что значительно меньше возраста Земли, которой 4,5 млрд лет. Планету, увиденную учеными с помощью телескопа, открыли еще в 2017 году с помощью Европейской южной обсерватории (ESO).

Ранее с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» была обнаружена самая старая и далекая на сегодняшний день галактика во Вселенной — GLASS-z13. Эта галактика существовала, предположительно, уже 13,5 млрд лет назад, заявил ученый Рохан Найду из Гарвардского центра астрофизики.