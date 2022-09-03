NASA вновь отложило запуск ракеты к Луне NASA во второй раз перенесло запуск сверхтяжелой ракеты к Луне из-за утечки топлива

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

NASA во второй раз перенесло отправку сверхтяжелой ракеты к Луне, из-за того, что на космическом объекте была обнаружена утечка топлива при заправке, заявил член штаба миссии «Артемида-1» во время прямой трансляции. Инженеры предприняли три попытки закупорить восьмидюймовую трубу, по которой в баки ракеты-носителя SLS должен был поступать жидкий водород, однако они оказались безуспешными.

Пусковой директор Чарли Блэкуэлл-Томпсон только что объявила об отмене сегодняшней попытки запуска, второй попытки запуска, — заявил сотрудник NASA.

При этом в космическом ведомстве не стали называть новую дату запуска ракеты. Ранее в NASA сообщалось, что если 3 сентября пуск ракеты провалится, то следующая попытка может произойти не раньше понедельника 5 сентября.

В данный момент инженеры откачивают кислород и водород из баков ракеты, установленной на пусковой площадке космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Программа «Артемида» — космическая миссия США по исследованию луны. Помимо NASA в программе также участвуют другие агентства-партнеры: Европейское космическое агентство (ESA), Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и Канадское космическое агентство (CSA). Если миссии «Артемида» удастся достичь успеха, в таком случае NASA восстановит присутствие человека на Луне впервые после миссии «Аполлон-17» в 1972 году.

Ранее NASA сообщило о том, что 29 августа пуск сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion был отменен в связи с неисправностью двигателя. Запуск должен был состояться 29 августа с 08:33 до 10:33 по восточному времени США, а на официальном сайте NASA велась прямая трансляция. Однако менее чем за час до отправления при заправке ракеты-носителя корабля Orion произошла утечка водорода.