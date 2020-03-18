https://static.news.ru/photo/c18c1774-68b8-11ea-8c62-fa163e074e61_660.jpg Фото: JimBridenstine/twitter.com

Персонал Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) будет работать из дома вследствие обнаружения у некоторых сотрудников коронавируса нового типа.

Директор управления Джим Брайденстайн отметил , что ключевой персонал сможет по необходимости посещать рабочую зону. На какой срок приняты меры, пока не уточняется.

Для нас крайне важно предпринять превентивные меры, чтобы воспрепятствовать дальнейшему распространению вируса среди сотрудников и наших семей, — подчеркнул глава NASA.

Как писал NEWS.ru ранее, российские Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязь усилили меры по борьбе с коронавирусом. Организации перевели ряд сотрудников на удалённую работу.