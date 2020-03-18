Персонал Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) будет работать из дома вследствие обнаружения у некоторых сотрудников коронавируса нового типа.
Директор управления Джим Брайденстайн
Для нас крайне важно предпринять превентивные меры, чтобы воспрепятствовать дальнейшему распространению вируса среди сотрудников и наших семей, — подчеркнул глава NASA.
Как писал NEWS.ru ранее, российские Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязь усилили меры по борьбе с коронавирусом. Организации перевели ряд сотрудников на удалённую работу.
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