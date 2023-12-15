NASA перенесло отстыковку Cargo Dragon от МКС из-за плохой погоды в космосе NASA перенесло отстыковку Cargo Dragon от МКС на 18 декабря

Фото: NASA/via Globallookpress.com/Global Look Press

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства перенесло отстыковку грузового корабля Cargo Dragon от МКС, сообщила пресс-служба NASA. Причиной называются неблагоприятные погодные условия. По новому графику отстыковка состоится не ранее 18 декабря.

Грузовой корабль должен был совершить ее 16 декабря. Если позволит погода, то Cargo Dragon отсоединится от Международной космической станции в воскресенье в 17:05 по времени Восточного побережья США (в 01:05 по Москве).

Cargo Dragon является американским частным космическим кораблем многоразового использования. Он был запущен 10 ноября с космодрома на мысе Канаверал. К МКС корабль доставила ракета-носитель Falcon 9. Пуск производился компанией SpaceX.

Ранее сообщалось, что Cargo Dragon доставил на МКС около трех тонн грузов, включая продовольствие и оборудование для научных экспериментов. Это уже 29-я коммерческая миссия SpaceX по доставке. Путь от стартовой площадки до орбитальной станции занял у корабля около 33 часов. Предполагалось, что корабль пробудет на МКС примерно месяц.