NASA отменило запуск ракеты на Луну NASA перенесло пуск ракеты на Луну из-за проблем с двигателем

Фото: nasa.gov

Ракета-носитель Space Launch System

29 августа пуск сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion был отменен в связи с неисправностью двигателя, сообщило американское агентство NASA в Twitter. По данным ведомства, новый запуск может состояться 2 сентября.

Запуск должен был состояться 29 августа с 08:33 до 10:33 по восточному времени США, а на официальном сайте NASA велась прямая трансляция. Однако менее чем за час до отправления при заправке ракеты-носителя корабля Orion произошла утечка водорода. Вскоре было принято решение отложить запуск.

Безопасность всегда на первом месте. После сегодняшней попытки запуска Artemis I команда NASA Artemis работает над проблемой с двигателем номер 3, — говорится в сообщении NASA.

Стоит отметить, что в рамках миссии Artemis предполагается высадка на Луну первой женщины и астронавта, имеющего не белый цвет кожи.

Ранее в NASA сообщали о переносе запуска коммерческого лунохода VIPER на Луну до ноября 2024 года. В NASA уточнили, что старт миссии был отложен ради проведения дополнительных испытаний, которые должны минимизировать риски полёта. В рамках миссии аппарат будет исследовать поверхность Луны в поисках льда и природных ресурсов. По мнению специалистов NASA, полученная таким образом информация в будущем позволит лучше планировать лунные экспедиции.