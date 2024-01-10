NASA отложило запуск миссий к Луне NASA отложило на год запуск лунных миссий Artemis 2 и Artemis 3

Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) отложило на год запуск лунных миссий Artemis 2 и Artemis 3, сообщил в ходе пресс-конференции директор управления Билл Нельсон. По его словам, которые приводит ТАСС, это сделано в целях безопасности проектов.

Безопасность — наш главный приоритет, и мы хотим дать командам Artemis больше времени, чтобы справиться с трудностями, связанными с первыми разработками, операциями и интеграцией, — сказал Нельсон.

Он пояснил, что теперь запуск миссии Artemis 2 запланирован на сентябрь 2025 года, а Artemis 3 — на сентябрь 2026 года.

Ранее сообщалось, что NASA в рамках миссии Artemis рассчитывает осуществить высадку двух астронавтов на Луну в конце 2025-го или в 2026 году. Главной целью программы, обнародованной в сентябре 2020 года, называется возвращение американских астронавтов на лунную поверхность спустя более 50 лет после последней миссии, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

Предприниматель Илон Маск заявлял, что человечеству нужно осваивать космос и заселять другие планеты. По его словам, для начала люди должны основать базу на Луне, а затем — построить города на Марсе. Маск подчеркнул, что «от первого полета до высадки на Луну прошло всего 66 лет, а с момента последней высадки на Луну прошло полвека». Эти два события не могут быть «нашим высшим достижением как цивилизации», резюмировал бизнесмен.