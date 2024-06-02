NASA назвало новую дату запуска Starliner к МКС NASA: запуск корабля Starliner с экипажем к МКС планируется не ранее 5 июня

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Космический корабль Starliner

Следующая попытка первого пилотируемого запуска к Международной космической станции (МКС) космического корабля CST-100 Starliner американской корпорации Boeing планируется не ранее 5 июня, сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Ответственные за пуск команды заявили, что не смогут осуществить старт 2 июня, поскольку им требуется больше времени на изучение проблемы с наземным оборудованием.

Предполагалось, что пуск получится провести 1 июня, однако за несколько минут до старта от этого плана пришлось отказаться. Глава ULA — разработчика ракеты-носителя для Starliner — Тори Бруно объяснял, что причиной неполадок может быть неполадка в работе секвенатора — оборудования, контролирующего последовательность наземных операций при запуске.

Старт Starliner переносился уже несколько раз. Так, он должен был состояться 6 мая, но специалисты передумали уже после того, как экипаж занял свои места. Тогда возникли проблемы с клапаном ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance. Позднее запуск также неоднократно откладывался по разным причинам.

Ранее грузовой космический корабль Cargo Dragon, производством которого занимается компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска, доставил на Землю с МКС образцы научных исследований и 11 км оптоволокна, которое было произведено на орбите в рамках эксперимента Flawless Space Fibers.