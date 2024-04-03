NASA начало расследование возможного падения части МКС во Флориде The Debrief: NASA изъяло упавший на дом во Флориде предмет для изучения

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники NASA изъяли неопознанный предмет, который обрушился на жилой дом в городе Нейплс штат Флорида, передает онлайн-издание The Debrief. По информации журналистов, в нацуправлении рассмотрят связь инцидента с возможным падением обломков Международной космической станции (МКС).

NASA изъяло предмет и взаимодействует с владельцем дома, чтобы провести анализ предмета в космическом центре имени Кеннеди во Флориде, чтобы как можно скорее определить его происхождение, — приводит издание слова представителя независимого агентства Джоша Финча.

Сообщения о происшествии с неизвестным предметом появились в марте. Житель Нейплса рассказал, что неопознанный обломок пробил крышу дома и едва не задел его сына. Официального подтверждения информации о возможной связи упавших во Флориде обломков с МКС нет.

Ранее стало известно, что пуск к Международной космической станции ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» и российско-белорусско-американским экипажем был отменен. Старт планировался с космодрома Байконур, в основной экипаж вошли космонавты Олег Новицкий и Марина Василевская, а также астронавт NASA Трейси Дайсон. Причиной отмены назвали отказ двигателей.