https://static.news.ru/photo/c83362b4-4d0e-11ea-a73f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Lammeyer/imageBROKER.com/Global Look Press

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединённых Штатов начало сбор заявок на участие в отборе в новое поколение астронавтов, которые должны полететь на Луну и Марс.

Заявки можно отправить с 2 по 31 марта, сообщается на сайте NASA. В настоящий момент с агентством сотрудничает 48 космонавтов, однако этого числа недостаточно. От кандидатов требуется степень магистра в инженерии, математике, технике или науке. Также подойдёт докторская степень медицины или окончание курсов лётчиков-испытателей. Кроме того, кандидат должен быть гражданином США.

В условиях, когда NASA готовится в этом году отправить на Международную космическую станцию американских астронавтов с помощью американских ракет и с американской территории, <...> управление объявляет о приёме заявок с 2 по 31 марта на участие в отборе следующей группы астронавтов — поколения «Артемиды», — отметили в агентстве.

Претендент должен иметь опыт смежной работы от двух лет или тысячу часов налёта на должности командира реактивного воздушного судна.

Ранее NEWS.ru писал, что NASA продолжит использовать российские корабли «Союз» для доставки астронавтов на МКС даже после успешных испытаний многоразового корабля Crew Dragon компанией SpaceX.