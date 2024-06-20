«Нас не касается»: в США пожалели об отказе от плана Путина по Украине TAC: Украине стоило принять мирные предложения Путина

Фото: Kremlin.ru/Валерий Шарифулин, ТАСС

Вашингтону следовало согласиться на мирные инициативы президента России Владимира Путина по Украине, считает советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден. В своей статье для журнала The American Conservative он отмечает, что это могло произойти, если бы внешней политикой США не управляли «люди с манией величия».

Если бы внешняя политика США не управлялась людьми с манией величия, они, по крайней мере, рассмотрели бы этот план, учитывая, что вопрос о том, кто управляет Донецком, Луганском, Херсоном и Запорожьем, нас совершенно не касается, — отметил он.

Не стоило отказываться от предложения российского президента и Украины, считает он. Однако допустил, что в таком случае жизнь президента страны Владимира Зеленского «оказалась бы под угрозой из-за давления украинских ультраправых националистов».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал Зеленскому задуматься о мирном предложении Путина. Он пояснил, что военная обстановка для Киева только ухудшается.

Доцент кафедры истории России Государственного университета просвещения Араик Степанян считает, что мирное предложение президента РФ дает четкий сигнал Киеву и Западу. По его мнению, таким образом Москва в очередной раз протягивает Украине руку.