«Наперекор Байдену»: в США объяснили решение ОПЕК+ Экс-постпред США при ООН Хейли: ОПЕК+ сократила добычу нефти наперекор Байдену

Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Никки Хейли

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти наперекор американскому президенту Джо Байдену. Это сделано назло ему из-за высказываний Байдена в адрес Саудовской Аравии во время президентской кампании, намекнула она в эфире телеканала Fox News.

Не удивляйтесь, когда окажется что ОПЕК больше не ваш друг и не станет увеличивать добычу. Они поступили именно так, как, я думаю, и хотели сделать, а именно — пойти наперекор Байдену, — подчеркнула Хейли.

Экс-постпред выразила удивление тем фактом, что Байден злится и призывает остальной мир «сделать Саудовскую Аравию международным изгоем». Она также считает, что будет неправильным, если, как сообщается, президент США обратится к Венесуэле с целью повысить уровень нефтедобычи

Хейли призвала защитить американцев. По ее мнению, США следует оправлять на экспорт «столько сжиженного природного газа, сколько смогут».

Ранее Washington Times сообщило, что ряд членов палаты представителей Конгресса США предложил вывести американских военных из ОАЭ и Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Предполагается, что вывод американского контингента будет произведен вместе с системами ПВО, в том числе комплексами Patriot и THAAD.