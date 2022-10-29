Стало известно, когда напавший на мужа Пелоси предстанет перед судом Напавший на мужа Пелоси Дэвид Депейп предстанет перед судом 1 ноября

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Дэвид Депейп, напавший с молотком на Пола Пелоси, мужа спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ее резиденции, предстанет перед судом 1 ноября, сообщила в Twitter окружной прокурор Сан-Франциско Брук Дженкинс. Против 42-летнего злоумышленника будут выдвинуты обвинения по нескольким пунктам.

В понедельник мы выдвинем уголовные обвинения по нескольким пунктам и ожидаем, что во вторник Дэвид Депейп предстанет перед судом, — говорится в сообщении прокурора.

Пола Пелоси после нападения госпитализировали. Нэнси Пелоси в момент нападения находилась в Вашингтоне.

По информации СМИ, напавший на Пола Пелоси — уроженец Канады. Он пропагандировал в социальных сетях конспирологические теории, касающиеся американских выборов, коронавирусной инфекции и конфликта на Украине.