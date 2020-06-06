Напавшего на разносчиков листовок о Джордже Флойде мужчину задержали в США

https://static.news.ru/photo/d2c3ea9c-a7ee-11ea-8080-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Global Look Press

Силовики в американском штате Мэриленд задержали гражданина, напавшего на подростков-активистов. Дети раздавали листовки с призывом к справедливости после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе.

Инцидент произошёл 1 июня 2020 года. Велосипедист в шлеме подошёл к одной из пострадавших и начал силой отнимать у неё какие-то предметы. В это время другая общественница закричала: «Не трогайте её!»

Снявший происшествие на видео молодой человек также просил фигуранта оставить девушек в покое. В ответ агрессивный гражданин толкнул подростка, из-за чего последний, судя по всему, уронил телефон, передаёт телеканал ABC.

Вскоре мужчину задержали. Им оказался 60-летний Энтони Бреннан III из Кенсингтона. Ему предъявлены обвинения по трём случаям нападения второй степени.

Беспорядки в США спровоцировала смерть Джорджа Флойда. Он погиб от удушья при задержании полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая. Правоохранители заподозрили его в попытке расплатиться фальшивым чеком. Эхо этого события докатилось и до Европы. 3 июня в Париже акция протеста против полицейского произвола, спровоцированная инцидентом в Соединённых Штатах, переросла в погромы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральный окружной суд штата Колорадо (США) 6 июня 2020 года запретил полицейским Денвера использовать слезоточивый газ, резиновые пули, осветительные гранаты и другие средства «временного поражения» для разгона протестов. Документ действует до особых распоряжений.