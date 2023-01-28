«Нападение на цивилизованный мир»: Байден оценил теракт в Иерусалиме Белый дом: Байден считает теракт в Израиле «нападением на цивилизованный мир»

Фото: Oliver Contreras/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что теракт в Иерусалиме стал «нападением на цивилизованный мир». Администрация США отметила, что хозяин Белого дома предложил израильскому премьеру всю необходимую помощь, сообщает РИА Новости.

Президент Байден переговорил с израильским премьер-министром Биби Нетаньяху, чтобы обсудить чудовищный теракт в Иерусалиме. <...> Президент дал понять, что это было нападение на цивилизованный мир, — цитирует агентство пресс-релиз.

Байден и Нетаньяху договорились, что команды двух стран по национальной безопасности станут поддерживать постоянный контакт.

Ранее стало известно, что по меньшей мере восемь человек погибли в результате теракта в Иерусалиме. Еще порядка десяти получили ранения. Об этом сообщает газета Jerusalem Post. Инцидент со стрельбой произошел в одной из синагог города. Местная полиция настаивает, что погибли семь человек.