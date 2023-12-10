«Нанесут удар»: в США предрекли бунт украинских военных против Зеленского Риттер: украинские военные могут взбунтоваться против Зеленского

Фото: МО Украины

Украинские военные могут устроить бунт против президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol. По его словам, Киев столкнулся с целым рядом кризисов, в политическом руководстве наблюдается раскол. Поэтому Зеленский, считает Риттер, пытается переложить вину на других, в частности, на военных.

Он больше не нужен Западу, он стал позором и помехой. Я думаю, что если он возьмется за военный истеблишмент, ему нанесут ответный удар, который приведет к тому, что Зеленский будет политически ослаблен, — сказал Риттер.

Ранее бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что полномочия Зеленского сомнительны. Он также назвал чиновников украинского правительства закоренелыми преступниками и обвинил их в разворовывании финансовой помощи, оказываемой Киеву Западом. Уилкерсон выразил сожаление, что по вине коррумпированного правительства погибло множество украинцев.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что высшее руководство страны не является коррумпированным. Он подчеркнул, что западные партнеры Киева знают об этом и претензий к главе государства Владимиру Зеленскому и сотрудникам его администрации у них нет. В то же время Ермак признал, что коррупция на Украине существует. Он заверил, что правоохранительные органы ведут борьбу с ней.