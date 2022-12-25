Найден способ замедлить развитие болезни Альцгеймера Daily MedNews: стимуляция мозга электроимпульсами может затормозить развитие Альцгеймера

Фото: Guillaume Bonnefont / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ученые Техасского университета провели новое исследование, которое показало, что глубокая стимуляция головного мозга способна облегчить проявления болезни Альцгеймера и замедлить ее развитие. Исследование американских специалистов было опубликовано в журнале Nature Communications. В эксперименте приняли участие 46 пациентов с легкой формой болезни, им были имплантированы стимулирующие устройства.

Воздействие электроимпульсами оказывалось на группу волокон, участвующих в эмоциональных и поведенческих реакциях, а также на свод мозга. Дальнейшие наблюдения показали, что стандартные методы лечения вкупе со стимуляцией работают эффективнее, — сказано в документе.

Отмечается, что данный метод традиционно применяется при лечении эпилепсии и болезни Паркинсона. Ученые выразили надежду, что новый метод позволит расширить спектр его применения.

Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок ранее заявил, что отсутствие высокой температуры при наличии других симптомов гриппа может говорить о заболевании человека коронавирусом. Эксперт пояснил, что штамм «омикрон» может протекать бессимптомно, а вот «свиной грипп» (штамм вируса гриппа H1N1. — NEWS.ru) будет давать высокую температуру. По его словам, этот нюанс помогает ориентироваться при диагностике. Специалист добавил, что характерными признаками гриппа также являются ломота в теле и головная боль.