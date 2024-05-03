«Проклятый» корабль найден спустя 115 лет после загадочного исчезновения В США нашли «проклятый» корабль Adella Shores, исчезнувший 115 лет назад

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В США обнаружили считавшийся «проклятым» корабль Adella Shores, который таинственно исчез 115 лет назад, сообщили в Историческом обществе кораблекрушений Великих озер. В момент исчезновения на борту находились 14 членов экипажа.

На сайте организации сказано, что пароход впервые нашел с помощью гидролокатора в 2021 году член Исторического общества, являющийся директором военно-морских операций, вместе с братом. Тогда у них не было уверенности, что именно это было за судно, но, изучив массу архивной информации, они убедились, что действительно обнаружили Adella Shores.

Пароход построили в 1884 году в Мичигане и назвали в честь дочери владельца. Новый корабль спустили на воду, разбив бутылку с водой, а не с вином или шампанским, потому что в семье владельцев очень строго относились к алкоголю. Моряки сочли это нарушением традиций и с тех пор считали Adella Shores проклятым.

1 мая 1909 года корабль с грузом соли следовал за большим грузовым судном, разбивавшим льдины, но был подхвачен сильным порывом ветра и в итоге пропал. Отмечается, что перед своим исчезновением Adella Shores дважды потерпел крушение на мелководье.

Ранее сообщалось, что археологи нашли артефакты на затонувшем в 1495 году корабле «Грибсхунден». Им удалось идентифицировать хорошо сохранившиеся элементы защитной конструкции из дерева, а также обнаружить сундук с военным снаряжением, которое могло принадлежать немецким наемникам.