«Надежная тетя»: в США нашли идеального посредника в переговорах по Украине Профессор Дэйтон: Ангела Меркель должна стать посредником по Украине

Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Ангела Меркель

США следует использовать экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель для налаживания неформальных контактов с Россией, заявил профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон в статье для американского издания Hill. По мнению аналитика, именно она является идеальной «третьей стороной», которая поможет достичь мира в Европе.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считается основном кандидатом на участие в переговорах с Путиным. У нее есть опыт общения с ним и свобода маневра благодаря отсутствию прямых связей с действующим правительством (Германии. — NEWS.ru) <...> Иногда требуется вмешательство надежной тети <...>, чтобы разрешить конфликт, — резюмировал ученый.

В декабре 2022 года Меркель назвала заключение Минских соглашений в 2014 году «попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее». По ее словам, «всем было ясно», что конфликт был заморожен и проблема не была решена, «но именно это дало Украине бесценное время». Президент России Владимир Путин позднее отметил, что эти слова стали для него неожиданным разочарованием, поскольку продемонстрировали отсутствие искренности со стороны руководства ФРГ.

После этого основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский предложил свою кандидатуру на должность посредника в переговорах с Украиной. Политик отметил, что он приводил аргументы за скорейшее прекращение огня в ходе «глубокого и долгого» разговора с президентом России Владимиром Путиным, однако положительного ответа не получил.