«Надеется вернуться»: посол Антонов посетил Бута в американской тюрьме Посол РФ Антонов посетил россиянина Бута, отбывающего наказание в американской тюрьме

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Виктор Бут

Посол России в США Анатолий Антонов посетил бизнесмена Виктора Бута, отбывающего заключение в тюрьме Мариона, штат Иллинойс. Об этом сообщает ТАСС. По словам дипломата, россиянин тоскует по семье и хочет вернуться на родину.

Впечатления, конечно, смешанные. С одной стороны, конечно, воодушевляет настрой Виктора Анатольевича Бута, — отметил Антонов.

Он рассказал, что россиянин тоскует по семье и хочет вернуться на родину. При этом он переживет на результаты спецоперации на Украине и «просил передать нашим военным <...> успехов, всего самого доброго <...> победы».

В свою очередь посол заверил Бута, что дипломаты намерены делать все возможное для его скорейшего возвращения в Россию.

Я заверил Виктора Анатольевича Бута, что мы в посольстве будем все делать для того, чтобы ему легче было, будем оказывать ему поддержку. Мы сделаем все для того, чтобы он быстрее оказался дома, — сказал Антонов.

По словам посла, Бут «очень ждет решения Москвы на этот счет».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о том, что власти США готовы рассмотреть «серьезное встречное предложение» России по обмену заключенными, если оно поступит. Комментируя ситуацию с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков, она отметила, что Вашингтон ранее сделал обстоятельное предложение по этому вопросу.

Перед этим стало известно, что Россия и США ведут диалог по поводу возможного обмена Грайнер и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана на россиянина Виктора Бута.