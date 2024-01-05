Над США нависла угроза шатдауна В Белом доме опасаются, что правительство США в январе ждет частичный шатдаун

Фото: Official White House/Carlos Fyfe

Шаланда Янг

Правительство США в январе может столкнуться с частичной приостановкой работы, заявила глава административно-бюджетного управления администрации американского президента Шаланда Янг, передает РИА Новости. По ее словам, Белый дом и конгресс по-прежнему не договорились об уровне расходов на текущий год.

Хотя руководство понимает, что это не конструктивный путь, однако сможет ли оно сдержать подобные настроения, — заявила она.

Президент США Джо Байден 17 ноября подписал закон о финансировании американского правительства, не предусматривающий выделение средств на поддержку Израиля и Украины. Отмечалось, что подписание данного закона позволило избежать приостановки работы правительства, также известной как шатдаун.

Законопроект о финансировании правительства был предложен политиком Майком Джонсоном. В ходе своего выступления он заявил, что такие вопросы, как поддержка Израиля и Украины, должны рассматриваться отдельно от данного законопроекта.

Политолог Юрий Светов ранее объяснил, почему США не включили пункт о выделении финансовой помощи Украине и Израилю в новый закон о финансировании правительства. По его мнению, политики просто не успели согласовать и включить этот пункт в бюджетный проект. При этом эксперт подчеркнул, что Вашингтон направит деньги на внутреннюю политику и лишь затем решит, сколько средств выделять на внешнюю.