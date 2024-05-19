SHOT: над Черным морем кружит американский беспилотник SHOT: американский беспилотник RQ-4 Global Hawk заметили над Черным морем

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Разведывательный американский беспилотник RQ-4 Global Hawk заметили над Черным морем, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, он мог наводить украинские дроны, которые пытались атаковать объекты на территории России.

Канал со ссылкой на мониторинговый сервис Flightradar пишет, что беспилотник США поднялся с военно-морской авиабазы Североатлантического альянса Сигонелла на Сицилии 18 мая в 22:00. Он несколько часов кружил над нейтральным воздушным пространством.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны подавили не менее 10 украинских беспилотников над Славянским и Кущевским районами в Краснодарском крае. Пострадавших и разрушений в результате атаки ВСУ зафиксировано не было. В Славянске-на-Кубани беспилотник рухнул на территории НПЗ. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки дрона-камикадзе на Белгородскую область загорелся храм Сергея Радонежского, возведенный в 1846 году. По его словам, вспыхнула кровля, тушением занимаются пожарные расчеты.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» писал, что беспилотник RQ-4B Global Hawk координировал удары ракет ATACMS по Крыму в ночь на 16 мая. По данным канала, БПЛА продолжал дежурить юго-западнее Севастополя. Минобороны России эту информацию не комментировало.