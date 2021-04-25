К созданию центра по борьбе с тайным иностранным влиянием на внутриполитические процессы в стране приступил аппарат директора Национальной разведки США Эврил Хейнс. Об этом сообщает электронная версия издания Politico.
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Ранее в США было принято законодательство об ассигновании на нужды разведки. Оно, в частности, предусматривает формирование подобного центра. В его состав должны быть включены аналитики из всех ныне действующих американских разведведомств. Предполагается, что новая структура займётся сведением воедино всех данных о возможных иностранных операциях, влияющих на политическую жизнь страны, и выработкой необходимых оценок для руководства страны. Особенно пристальное внимание при этом должно быть сконцентрировано на Иране, Китае, КНДР и России.
Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс считается куратором 18 американских разведывательных ведомств.
Ранее первый заместитель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил о том, что украинские дипломаты пытаются собрать секретные данные о России и передать их США. Дипломатический корпус и Служба безопасности Украины (СБУ) находятся под жёстким влиянием западных спецслужб.