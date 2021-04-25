Нацразведка США создаст центр по борьбе с иностранным влиянием

https://static.news.ru/photo/1781698a-a6fd-11eb-a4c9-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: markfrm.blogspot.com

К созданию центра по борьбе с тайным иностранным влиянием на внутриполитические процессы в стране приступил аппарат директора Национальной разведки США Эврил Хейнс. Об этом сообщает электронная версия издания Politico.

Как рассказал изданию официальный представитель аппарата главы Нацразведки, поводом для создания центра стали «меняющиеся угрозы и поддержка нарастающих требований американской политики и Конгресса». Структуру по борьбе с иностранным влиянием предполагается организовать в максимально сжатые сроки. Сроки начала работы и бюджет структуры неизвестны.

Ранее в США было принято законодательство об ассигновании на нужды разведки. Оно, в частности, предусматривает формирование подобного центра. В его состав должны быть включены аналитики из всех ныне действующих американских разведведомств. Предполагается, что новая структура займётся сведением воедино всех данных о возможных иностранных операциях, влияющих на политическую жизнь страны, и выработкой необходимых оценок для руководства страны. Особенно пристальное внимание при этом должно быть сконцентрировано на Иране, Китае, КНДР и России.

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс считается куратором 18 американских разведывательных ведомств.

Ранее первый заместитель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил о том, что украинские дипломаты пытаются собрать секретные данные о России и передать их США. Дипломатический корпус и Служба безопасности Украины (СБУ) находятся под жёстким влиянием западных спецслужб.